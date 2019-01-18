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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say Konseri'nde

18 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi.


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