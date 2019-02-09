A Haber Televizyonu'nda yayınlanan "Hatırla" programında Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildikten sonra ekmek fiyatını düşürmek için Halk Ekmek’in büfe sayısını artırdığı, et fiyatını düşürmek için İSMER’i kurduğu işlendi. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırında 6 bin liraya satılan ekmeği 3 bin liradan satmıştı. Erdoğan, geçtiğimiz hafta enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatları hakkında; "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız." ifadesini kullanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekmek ve et satışını böyle ucuzlatmıştı09.02.2019 00:46
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekmek ve et satışını böyle ucuzlatmıştı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekmek ve et satışını böyle ucuzlatmıştı
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