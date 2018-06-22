Cumhurbaşkanı ilk açıklamayı kokpitten yaptı 21 Haziran 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu "TC-ANK" uçağı, yapım çalışmaları devam eden ve 29 Ekim’de kullanıma açılması planlanan 3. Havalimanının pistine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Yeni Havalimanı) Muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz"