Cumhurbaşkanı ilk açıklamayı kokpitten yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde bulunduğu "TC-ANK" uçağı, yapım çalışmaları devam eden ve 29 Ekim’de kullanıma açılması planlanan 3. Havalimanının pistine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Yeni Havalimanı) Muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içerisindeyiz"
Cumhurbaşkanı ilk açıklamayı kokpitten yaptı21 Haziran 2018, Perşembe
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