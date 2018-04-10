Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmde dikkat çektiği 3 il

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda turizmle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bu sezon hem turist sayısı hem gelir bakımından yeni rekorlara imza atacağız. Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda altyapıyı yapmamız lazım ki İran'dan oraya turistler geldiği zaman rahatlıkla, özellikle Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Oradan Antalya, İstanbul aynı şekilde... Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmde dikkat çektiği 3 il09 Nisan 2018, Pazartesi
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