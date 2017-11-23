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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'deki konuşması

22 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki üçlü Suriye zirvesine ilişkin, "Bu üçlü zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması, yıllardır yaşanan trajedinin son bulması bakımından son derece önemli. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmelerinin müspet sonuçlarına dünya şahit olmuştur." dedi.
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