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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden; 'Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde'

07 Aralık 2017, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu "Mescid-i Aksa" şiirine, Gazzeli yönetmen Ammar Tillavi tarafından hazırlanan video klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnını koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ado ado

türkiyeye türk milletine teşekkür ediyorum kudüs tamamen işgal altındadır ileride filistin diye bir yer kalmayacaktır bunu çzümü olmalı hemen olmalı irail kendi bölgesine çekilmeli kalıcı barış olacaksa yok saten kala kala kudüs kaldı artık oradaki halk canından bezmiş durumda neredeyse israile teslim olacak yada acından ölecekler e bunu çaresi uyuyan islam alemine düşüyor ben islam alemi demiyorum bu acılara göz yuman insanlar insan deyildir bir an önce afrini kuşatmalıyız

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evet0
hayır0
cevapla 08.12.2017 10:30
fetih fetih

unutmadık unutmayacağız!

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evet0
hayır0
cevapla 08.12.2017 10:03
ihsan ihsan

Erdoğan islam birliği barış gücünü hayata geçir bmden çık yapılacak iş bu incirlik abd üstleri kapatılsın

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evet0
hayır0
cevapla 08.12.2017 10:00
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