Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden; 'Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde' 07 Aralık 2017, Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu "Mescid-i Aksa" şiirine, Gazzeli yönetmen Ammar Tillavi tarafından hazırlanan video klip sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...



Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnını koydum

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Götür Müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu.