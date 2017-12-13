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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden Kudüs şiiri

13 Aralık 2017, Çarşamba
ABD'nin aldığı skandal Kudüs kararı sonrası İslam dünyası ayağa kalktı. Türkiye İsrail'e ve ABD'ye tepkisini gösteren ülkelerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da topladı. Erdoğan, yaptığı birçok konuşmada Kudüs konusuna değindi. Konuşmalarından birinde Kudüs şiirini okudu. İşte Erdoğan'ın sesinden Kudüs şiiri...
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