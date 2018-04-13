Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

12 Nisan 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Erdoğan'ın '15 Temmuz' ayrıntılı saati dikkatlerden kaçmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları