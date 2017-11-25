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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni A Haber'de

24 Kasım 2017, Cuma
24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle A Haber canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı 'ın öğretmeni Semra Acer, Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı.
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