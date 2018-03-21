Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması uzun süre ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 18 Mart günü iki bayramın bir arada kutlandığını ifade eden Erdoğan, "O gün hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi yad ettik hem de Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletimizle paylaştık" sözlerinin ardından salonda bulunanlar ayağa kalkıp alkışlar eşliğinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı. İşte o anlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması uzun süre ayakta alkışlandı20 Mart 2018, Salı
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