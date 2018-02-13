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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf ziyareti

12 Şubat 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e gitmek istediğini söyleyen esnafa "Kemal'in takımı dışında" herkesin götürüleceğini ifade etti.
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