Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününe özel video! Yoğun ilgi gördü

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününe özel video! Yoğun ilgi gördü26.02.2019 19:16
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