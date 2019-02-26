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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününe özel video! Yoğun ilgi gördü

26.02.2019 19:16

AK Parti İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle özel bir video hazırladı. Sosyal medyada #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.


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