Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayraktar Akıncı SİHA'nın burun kısmına imza attı - VİDEO 21.09.2019 16:19

Teknofest’i bugün ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanı gezdikten sonra Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) Akıncı’ya imza attı.

İmzanın ardından Akıncı önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEST UÇUŞU ÇORLU'DA YAPILACAK

Hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılan Tekirdağ Çorlu Havalimanı için Baykar Grubu özel bir test merkezi hazırladı. Buradan havalanacak Akıncı, test süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.