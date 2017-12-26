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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sudan'da 'Dombra' ile karşıladılar

25 Aralık 2017, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora törenine katıldı. Salondaki yerini alan Erdoğan, dombra müziği eşliğinde karşılandı.

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