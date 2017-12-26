Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sudan'da 'Dombra' ile karşıladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da Hartum Üniversitesi'nde fahri doktora törenine katıldı. Salondaki yerini alan Erdoğan, dombra müziği eşliğinde karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Sudan'da 'Dombra' ile karşıladılar25 Aralık 2017, Pazartesi
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