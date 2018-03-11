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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan F16 pilotları

10 Mart 2018, Cumartesi

AK Parti kongrelerine katılmaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya'ya giderken kahraman pilotlarımız bir süre eşlik etti.

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