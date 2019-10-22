Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, kapıda karşıladı. Yakın fotoğraf veren iki lider arasında samimi diyaloglar geçti. Putin ziyareti işaret ederek 'Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu' derken, Erdoğan 'Hava çok güzel' sözleriyle karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayan Putin: Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu22.10.2019 15:20
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