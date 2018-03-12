Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de şu anda Mehmedimiz, adeta bir savaş icra ediyorlar. Terör örgütlerine karşı adeta bir savaş icra ediyorlar. Ama hamdolsun azimle, kararlılıkla hedefe doğru ilerliyorlar. Buraya çıkarken 3300 teröristi etkisiz hale getirmişlerdi. Şimdi de Mehmedimiz böyle yürüyor. Dağ, taş demeden yürüyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması11 Mart 2018, Pazar
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