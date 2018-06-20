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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı'da duygulandıran şiir

17 Haziran 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul mitinginde okuduğu şiir dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

İşte Erdoğan'ın sesinden o şiir...

Malazgirt'te Alparslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı.
Kudüs'ü alırken Selahaddin sana sevdalıydı.
Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin.
Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti..
İstanbul..



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