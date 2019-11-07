Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamıyla ilgili başlattığı soruşturmaya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan UEFA'nın asker selamı soruşturmasıyla ilgili "Haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidecek. Erdoğan, ziyaret öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
TERÖRİSTLERİN HAMİLİĞİNİ YAPANLARI UNUTMAYACAĞIZ
Barış pınarı Harekatı ülkemizin gerçek dostlarını görme fırsatı vermiştir. Tüm dost ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla yad edeceğiz.Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız.Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir.
ASKER SELAMINA SORUŞTURMA
Açık söylüyorum sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.
Ayrımcı ve siyasi tavrı reddediyoruz.
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