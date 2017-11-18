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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kabul

17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 48 il belediye başkanını kabul ediyor. Toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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