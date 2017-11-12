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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme trafiği

12 Kasım 2017, Pazar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile İstanbul'da Mabeyn Köşkü'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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