Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'e müjde

Siirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'e müjde08 Nisan 2018, Pazar
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