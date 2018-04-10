Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'e müjde

08 Nisan 2018, Pazar

Siirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları