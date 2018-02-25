Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler... "Vicdansızlar, edepsizler..."
24 Şubat 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin 6. olağan il kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Afrin harekatına ilişkin yapılan kara propagandaya çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınınızda var" dedi.
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