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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o isimlere çok sert tepki

08 Mart 2018, Perşembe

Gündemdeki ilahiyat tartışmalarına çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın. Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir. Eskiler, yani kudema usulsüzlüğümüz, ululsüzlüğümüzdendir derdi" ifadelerini kaydetti

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Doğru açıklamalar. Bir solcu olarak katılıyorum.

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cevapla 08.03.2018 18:55
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