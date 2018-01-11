Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ambulans şoförüne teşekkür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında taşıyan ambulans şoförü için ''Allah ondan razı olsun, bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var.'' dedi.
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