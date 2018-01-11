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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ambulans şoförüne teşekkür

11 Ocak 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında taşıyan ambulans şoförü için ''Allah ondan razı olsun, bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var.'' dedi.
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