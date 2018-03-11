Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, Afganistan'a çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?"