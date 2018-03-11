Yol Durumu

'dan 'ya flaş çağrı

10 Mart 2018, Cumartesi

: "Ey neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. 'nun üyesi değil mi? Neredesin? 'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki 'de? 'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat 'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu, 'a çağırdın geldik, 'ye çağırdın geldik, Balkanlara çağırdın geldik, şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun?"

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