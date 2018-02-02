Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müge Anlı’ya destek

Birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi okuma-yazma bilmenin önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Müge Anlı bu defa da canlı yayında okuma-yazma seferberliği başlatmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da destek istemişti. Bu sabah ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi’nden canlı yayınla Müge Anlı’nın başlattığı okuma-yazma seferberliğine desteğini vurguladı. O anlar A Haber-ATV ortak yayınıyla canlı olarak ekranlara geldi.
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