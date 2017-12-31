Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MAS-ICNA Kongresi'nde ABD ve İsrail'e Kudüs uyarısı
30 Aralık 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Chicago kentinde devam eden Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının düzenlediği MAS-ICNA Kongresi'ne görüntülü bir mesaj yolladı. Erdoğan: "Kudüs oylamasından elbette herkesin çıkarması gereken dersler vardır. Amerikan ve İsrail yönetimlerini gerilimi daha da tırmandıracak yeni adımlardan özellikle kaçınmaya davet ediyorum. Zira Kudüs bizler için çıkar hesaplarına kurban edilmeyecek kadar aziz bir şehirdir. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeği, namusu, kırmızı çizgisidir. (BM'deki Kudüs oylaması) Bu zafer vahdetin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu zafer aynı zamanda parayla satın alınmayacak değerler olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir. İslam alemi artık gerçek gücünün farkına varmalıdır" dedi.
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