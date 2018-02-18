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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kızılelma" mesajı

17 Şubat 2018, Cumartesi
AK Parti'nin 6. Olağan Kongresinde Afyon'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kızılelma" mesajını yineledi.
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