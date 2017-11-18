Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SSK tepkisi
17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun SGK yalanına rakamlarla yanıt veren Erdoğan; 'Ben buradan tüm milletime, rakamlarla bu zatın SGK'nın başında olduğu dönemi açıklıyorum. Ben SSK'yı 2 milyar zarar uğrattım diyor. Siz SGK'yı 20 milyar zarara uğrattınız diye bize laf geveleyip duruyor. Bu hesap kitap filan bilmez.' dedi.
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