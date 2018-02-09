Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
08 Şubat 2018, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Esad ile temas kurmalı sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Ona kalsa Esed ile masaya oturun da işi konuşun diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz" dedi.
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