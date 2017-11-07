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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu fıkrası: 'Başbakan olacağım' diyerek başbakan olunmaz

07 Kasım 2017, Salı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki gelişmeleri meşhur bir hikaye üzerinden anlattı. İşte Cumhurbaşkanı'nın o sözleri...
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