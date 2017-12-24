Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KHK açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "KHK ile alakalı olarak en önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na inisiyatifi verilen, bayanlarla ilgili çözüm yolları da var. Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Kıravatlı, havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Çift şey olarak giyenler olacak. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika bunun uyguluyor. Daha ileri gideceğim, Guantanamo'da tek tip elbiselerle orada bir yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada ayaklarına zincir vurmuşlardır. Zincirle mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor." açıklamasında bulundu.
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