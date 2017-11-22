Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kalk Yiğidim" şiiri 21 Kasım 2017, Salı

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında Arif Nihat Asya'nın "Kalk Yiğidim" şiirini de okudu.

KALK YİĞİDİM

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı...

Parçalandı bir kıtanın toprakları,

Aslan payını aslan olmayan aldı...

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.



Tulgalı, tulgasız başlar alayı...

Kanatlı, kanatsız kuşlar...

Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar...



Dağları, tasları akar sulariyle

Şu tanıdık toprakta

Bir büyük dünya parçası

Fatihini aramakta.



Dünyayı ahretten ayıran

Duvarları yık da gel,

Ay doğar gibi, gün doğar gibi

Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!



Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.

Parçalandı bir kıtanın toprakları;

Aslan payını aslan olmayan aldı...

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.

ARİF NİHAT ASYA