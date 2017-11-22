AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında Arif Nihat Asya'nın "Kalk Yiğidim" şiirini de okudu.
KALK YİĞİDİM
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı...
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını aslan olmayan aldı...
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
Tulgalı, tulgasız başlar alayı...
Kanatlı, kanatsız kuşlar...
Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar...
Dağları, tasları akar sulariyle
Şu tanıdık toprakta
Bir büyük dünya parçası
Fatihini aramakta.
Dünyayı ahretten ayıran
Duvarları yık da gel,
Ay doğar gibi, gün doğar gibi
Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları;
Aslan payını aslan olmayan aldı...
Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.
ARİF NİHAT ASYA
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