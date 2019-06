Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçılara müjde 16.06.2019 16:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçılardan döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıların desteklendiğini ve döviz alımı yaparlarken binde 1'lik kambiyo vergisinin ihracatçılardan alınmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin olarak da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Bizim değerlerimizde Babalar Günü her gün Anneler Günü de her gün.



Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü altyapı ekosistemi olarak daima yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Dün Tacikistan'daydık. 30'u aşkın ülke hep birlikte cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarıyla, bakanlarıyla bir aradaydık. Tek tek görüşmeler yaptık. İşbirliklerini nasıl geliştiririz diye görüşerek karar altına aldık.

ASYA ÖNELİ BİR YER OLUŞTURUYOR

Küresel düzeyde Asya önemli bir yer oluşturuyor. Asya yüzölçümü itibariyle baktığımızda devasa bir kıta. Bu kıtada da Çin'in çok çok farklı bir yeri var. Çin'in dünyada hangi konuma ulaştığını görüyorsunuz. Rusya, Hindistan çok farklı konumlara sahip. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan firma sayımız 10'dan 13'e çıktı. İhracatta ileriye doğru atılan her bir adımın on binlerce yüz binlerce istihdam olarak katkısını görüyoruz. 2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapattık. Bu yıl mayıs ayı itibariyle 171.4 milyar dolara çıktı. Bir an önce 200 milyar sınırını geçmeliyiz. Cari işlemler açığı 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Altının yanında enerjiyi de çıkardığımızda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor. Dünyada yatırımların gerilediği ortamda ulaştığımız bu rakamlar Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.

50 MİLYON TURİST HEDEFİ

Bu yıl 50 milyon turist hedefini yakalayacağımızı belirten çok güzel haberler alıyoruz.

TUTARLI DURUŞUMUZU BOZMAYACAĞIZ

Dış finansman ihtiyacımızı azaltan bu gelişmeler ihracatçılarımız için avantaj sağlıyor. Attığımız adımları serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yürütmemiz gerekiyor. Ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Avrupa ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına karşı sessiz kalsa da biz dik ve tutarlı duruşumuzu bozmayacağız.

Sizler de bu başarıyı gösterecek azmi görüyorum. Rızkın 10'da 9'u ticaret, ticaretin 10'da 9'u da cesarettir.

Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza sesleniyorum, ülkenize, devletinizi, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, istihdama, ihracata yöneltin. Böylece kendiniz kazanın.

TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye cari açık veren ülkeden cari fazla veren ülkeye taşımaya çok yaklaştık.

İktidara geldiğimiz günden beri Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi temelleri üzerinde büyütmeye devam ediyoruz.

İhracatçılarımıza destek olmak için reformları hayata geçirdik. Yaptığımız iyileştirmelerle ihracata yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrük kapılarının modernizasyonu kesintisiz sürüyor.

Tek pencere sistemiyle dış ticaret için gerekli belge ve bilgileri tek bir başvuru noktasından sunuyoruz.

İHRACATÇILARA DESTEK

İhracatçılarımızı desteklemek için geçen yıl 2 milyar lira, bu yıl ise 3.1 milyar lira kaynak ayırdık. Türk Eximbank'ın sermayesini 3 milyar liradan 10 milyar liraya çıkardık. Geçtiğimiz yıl sektöre 44.2 milyar dolar tutarında finansman desteği sağladık. Böylece toplam ihracatımızın yüzde 26'sını finanse etmiş olduk.

BİNDE 1'LİK KAMBİYO VERGİSİ İHRACATÇIDAN ALINMAYACAK

Şimdi sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Bugün imzaladığım, yarın da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek. Döviz spekülasyonu için aldığımız önlemlerin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz. Yönetim sistemindeki değişikliğin faydası bu.

G20 TOPLANTISINDA OLACAĞIZ, İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Siyasi ve ekonomik olarak küresel düzeyde yeni bir dünya inşa ediliyor. Bu süreç ABD, Rusya, Çin, Japonya gibi ülkelerin hemen ardından gelen grupta bulunan Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Ay sonu Osaka'da G20 toplantısı var. G20 zirvesinde orada olacağız.

Yetkililer ön görüşmeleri yapmak için oralara gidiyorlar. Ay sonunda oradayız, dünya devleriyle Trump, Putin'le ikili görüşmeler yapmak üzere ikili ele alma ve her iki ülke arasındaki bir çok konuyu değerlendirmede bulunacağız.

Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçeceğiz. Türkiye-Çin müzakeresi yapacağız. Dün bir görüşme yaptık ama asıl görüşmeyi Çin'de yapacağız.

Yoğun bir süreç var. Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak.

KİMSE BİZİM ÖNÜMÜZÜ KESEMEZ

Başka birilerinin ülkemizle ilgili başka niyetleri var. Önemli olan bizim ne istediğimiz ne yaptığımızdır. Allah'ın izniyle hiçbir kimse bizim önümüzü kesemez, bunu böyle bilin!

BÜYÜK FOTOĞRAFI OKUYAMIYORLAR

15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak görenler gafil değilse art niyetlidir. S-400 sistemini sıradan bir tartışma olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Biz hiçbir Suriyeli'ye maaş bağlamadık. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını basit birşey olarak görenler varsa bu konudan bir şey anlamıyor demektir. Biz bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. 4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır ikisi de aramadır. Artık bunlar bize ait gemiler. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Filistin, Libya, Irak'taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2200 yıla dayanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor, sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bu yükün farkında değilsin.

ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN MÜCADELE YOLUNU SEÇTİK

Her şehit haberiyle yüreğimiz dağlanıyor. Ekonomide sıkıntıya düşen her firmanın derdini sırtımızda hissediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik. Bu dönemi zaferle sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Tarihi mücadelede en büyük desteği milletimizden alıyoruz. Örneğin 31 Mart seçimlerinde il genel meclisinde yüzde 60'lık, büyükşehir başkanlıklarında yüzde 52'lik, il belediyelerinde yüzde 55'lik oranlarla yanımızda olduğunu göstermiştir.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DESTEKLEDİĞİ YAPILARA KARŞIYIZ

Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurt dışı medya, sicil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız.

Demokrasi ve ekonomiyi bir arada zikrediyorum. Cari açığın fazlaya dönüştürülmesini inşallah sağlayacağız, bundan endişeniz olmasın.