Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam yanıtı 04 Temmuz 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nden çıkışı sırasında aracı durdurarak idam ve hayvan hakları yasası konusunda beklentisini dile getiren bir kadına "Anayasa kararı gerekiyor. Yavaş yavaş" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte Ankara'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti.

İDAM BEKLENTİSİ

Sarıyer Hacıosman'da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kadın, "hayvan hakları yasası ve idam cezası" konusundaki beklentisini dile getirdi.

"İDAM CEZASI İÇİN ANAYASA KARARI GEREKLİ"

"Yavaş, yavaş" yanıtını veren Erdoğan, "Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor." diye konuştu.

Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, "Allah sizi düşmanlardan korusun" sözlerine de "Amin" diyerek karşılık verdi.