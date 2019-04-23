Haberler Web TV Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki

23.04.2019 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrılmasına ilişkin soru üzerine, "Mehmetlerimi şehit edenleri, onlarla kol kola gezenleri dinleyelim mi?" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları