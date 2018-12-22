Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet22 Aralık 2018, Cumartesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet
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