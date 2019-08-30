Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve Güvenli Bölge Açıklaması 30.08.2019 15:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini ve İdlib'deki durum ile Suriye'deki güvenli bölge konularını ele alacaklarını açıkladı. Erdoğan SU-57 ile F-35 hakkında ise, "ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü.

İDLİB'DEKİ TÜRK GÖZLEM NOKTALARI

İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız. 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı.

RUSYA'DAN SU-57 UÇAĞI ALINACAK MI?

Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız.

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