Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Akıllanın, akıllanın
22 Aralık 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Meclis'te partisinin nasıl ilkesiz bir siyaset güttüğünü itiraf ettiği görüntülere tepki gösterdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu görüntüleri izleten Erdoğan, "CHP'nin Grup Başkanvekili Meclis'te bir şeyler söylemiş. Adam sirkatin söylüyor, şecaat arzederken. Benim aziz milletin bu kadar güzellikler yapılırken onu kötüleyene 'iyi yaptın' der mi? Demediği için zaten sizi bu ülkede on yıllardır iktidar yapmıyor. Akıllanın, akıllanın. Hamd olsun böyle bir muhalefet var. Bunlar olsun ki AK Parti de hizmete devam etsin. Türkiye'deki ana muhalefet, ana hıyanet bu. Böyle bir gündem olabilir mi? Türkiye'de en büyük sıkıntı, ana muhalefet sıkıntısıdır. Nasıl aşacağız? AK Parti daha da güçlenerek aşacağız. 2019'da sandıkları patlatan bir millet olacak." dedi..
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