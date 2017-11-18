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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan sözler

17 Kasım 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, faiz lobisine sert çıktığı konuşmasında "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz" sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı...
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