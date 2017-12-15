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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı şiir

15 Aralık 2017, Cuma
İstanbul'da 4. Necip Fazıl Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Müjde' şiirini okudu.
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