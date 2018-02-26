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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: Yapacağınız tek şey var

25 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 'te İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2021'e yükseldiğini söyledi. ABD'ye çağrı yapan Erdoğan, "Yapacağınız tek şey var FETO denen darbeciyi Türkiye'ye vermektir. Vermiyorsanız o zaman kusura bakmayın" dedi.
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