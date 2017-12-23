Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, önceki yıllardaki Afrika ülkeleri ziyaretlerinin devamı niteliğinde olan bu ziyaretlerin, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan ve Çad ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye ziyaret22 Aralık 2017, Cuma
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