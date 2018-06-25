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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Haziran sonrası zafer konuşması

24 Haziran 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri resmi 24 Haziran seçim sonuçları sonrasında vatandaşlara teşekkür konuşmasında bulundu.

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