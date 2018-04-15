Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamaların ardından kongre salonuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde rejimin kimyasal saldırısının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği restleşmeye şahit olduk. Bu sabah rejim hedeflerine operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu bakımdan operasyonu doğru buluyoruz. Kimse bu kimyasal saldırının faili bedelini ödemesi lazım. Ancak kimyasal saldırıya düzenlenen bu hassasiyetin konvansiyonel silahlarla katledilen yüz binlerce masum sivil için de gösterilmesini istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Suriye açıklaması "Operasyonu doğru buluyoruz"14 Nisan 2018, Cumartesi
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