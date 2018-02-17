Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen minikler sosyal medyada olay oldu!

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EYY CHP HDP GÖRÜN BU ÇOCUĞU İBRET ALIN ,HİÇ SANMAM AMA NEYSE BENDEN SÖYLEMESİ
KURBAN OLAYIM SENİN GİBİ KERATAYA ,BU YAŞTA BU YÜREK GÖZLERİNDEN ELLERİNDEN ÖPERİM, MAAŞALLAH
biraz vijdanı olan bu çocuktan ders alır üretir yapar satar mevlit derki türkgenci emanetin al şereflialbayrak akyüzlü hilal azizcumhuriyet şanlı istiklal emanet bıraktı atan diyordu biz bu aziz cumhuriyetin çocuklarıyız bu vatanı koruyacağız kollayacağız mazlumların yetimlerin yoksulların mescidiaksanın sesi olacağız mescidi aksa filistin libya suriye ırak türkistan miyammar bosana biz gitmesekte onlar bizi çağırıyor buzülüm evel alah bitecektir oralarda güller açacaktır güzel yarınlar türk milletinindir yediden yetmişe kenetlenmiş durumdayız ona göre
ke-MAL ve diger chpkk lilar bu aslan parcasindan birazcik insanlik ogreniin
afferin yavrularıma sizin dualarınız kabul olur yuavrularım birzamanlar başı eyik gezen bir türktüm şimdi ise ayakları yere daha iyi basan bir türküm onurluyum gururluyum kimseye esir olmayacağız inşallah mazlumlar yetimler bzi beklemekte doğu türk istandan gelen hanın efendi bizden yardım istiyor annemi babmı götürdüler haber alamıyorum kime geldi bizden medet umuyor çünkü zulüm var biz bu zulümleri kökten bitireceyiz adamları bizi yemeye alıştırmışız şimdi şaşkınlar acaba türkiyeye ne oldu bir reis geldi bütün planlar alt üst oldu bizde arakasındayız
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