Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'milletsiz' ittifak

Türk siyasi tarihinde 'Halkla Yönetim' anlayışının en önemli örneği Cumhurbaşkanı Erdoğan... Yaklaşık 50 yıllık siyasi hayatında atlattığı badireler milletin hafızasındaki yerini hala kuruyor. Muhtıralar, cezaevi günleri, siyasi yasaklar onu her defasında daha fazla milletine yaklaştırdı. Bu yakınlığı hazmedemeyenler ise yakın dönemlerde de boş durmadı. İşte o milletin adamı Erdoğan bugünlerde yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıya... O operasyondaki aktörlerse bir hayli ilginç.. İşte o aktörler...
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