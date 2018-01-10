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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dev destek

09 Ocak 2018, Salı
Adil Gür son kamuoyu araştırmasını A Haber canlı yayınında açıkladı. Adil Gür, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a seçmenin yüzde 65.9'unun oy vereceğini belirtti. AK Parti-MHP ittifakının da seçmen tarafından olumlu karşılandığı anketlerle ortaya çıktı.
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