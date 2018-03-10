Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Marmara İlahiyat'tan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde dini alet ederek tepki çeken açıklamalarda bulunan marjinal kesimlerle ilgili yaptığı çıkışa bir destek de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan'ı Ali Köse'den geldi. A Haber canlı yayınına katılan Köse; "Kendi söylediklerinin hak olduğunu diğerlerinin yanlış olduğunu iddia edip tekfir dediğimiz mekanızmayı devreye sokuyorlar ve kendilerinden farklı fetva verenlerin dinden çıktığını düşünüyorlar, bu da küfre dönüşüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Marmara İlahiyat'tan09 Mart 2018, Cuma
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